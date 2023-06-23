Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов включены в санкционные списки ЕС

В рамках 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения введены в отношении главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщает «Ъ» со ссылкой на публикацию в официальном журнале ЕС.

Всего под очередные санкции ЕС попали 33 юридических лица и 71 физическое лицо. Помимо Вениамина Кондратьева и Мурата Кумпилова, ограничения введены в отношении губернаторов Воронежской области (Александр Гусев), Ставропольского края (Владимир Владимиров), Магаданской области (Сергей Носов) и Камчатского края (Владимир Солодов). Среди организаций под санкции попали Международный расчетный банк, «Центр международных расчетов», группа компаний Positive Technologies (проекты в сфере кибербезопасности), а также завод им. Свердлова и телеканал «Звезда».

Анна Перова, Краснодар