МИД ответил на 11-й пакет санкций ЕС расширением списка персон нон грата

Министерство иностранных дел России назвало введение 11-го пакета санкций Евросоюза нелегитимным. Ведомство сообщило об ответных мерах: расширении списка представителей евроинститутов и стран—членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран—членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Ведомство добавило, что санкции также распространяются на парламентариев стран Евросоюза, «продвигающих конфронтационную повестку с Россией». МИД сообщал о расширении санкционного списка против представителей ЕС 31 марта, 7 сентября, 25 октября 2022 года, а также 17 января 2023-го.

Список имен и организаций не приводится.

Постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций 21 июня. Ограничения вступили в силу 23 июня. Новый пакет включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских автоприцепов в ЕС, а также меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений.

Лусине Баласян