Суд прекратил банкротство компании «Сиббиотех» в связи с отсутствием оснований

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве компании «Сиббиотех». Заявление о признании компании несостоятельной подала в феврале 2023 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области из-за долга в 865 тыс. руб.

«Действия налоговой объяснялись финансовой ошибкой в отчетности компании. Ошибка была устранена и основание для банкротства компании исчезло»,– рассказал «Ъ-Сибирь» директор и владелец «Сиббиотеха» (Sibbiotech) Виталий Тирон.

«Сиббиотех» (Sibbiotech) производит активные фармацевтические субстанции. По словам Виталия Тирона, компания в 2023 году открыла несколько представительств за рубежом – в республике Бангладеш, Пакистане и во Вьетнаме.

Ранее компания заявляла о планах по строительству в Новосибирской области фармпроизводства за 4,5 млрд руб. Компания рассчитывает наладить на новом заводе производство противомалярийных препаратов и антибиотиков. «Эти планы в активной работе»,– подтвердил господин Тирон.

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Оксана Павлова