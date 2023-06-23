Bloomberg: ЕС может увеличить фонд для закупки оружия ВСУ на €3,5 млрд

Страны Евросоюза собираются увеличить объем Европейского фонда мира на €3,5 млрд — почти на половину. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Из этого фонда ЕС в основном финансирует закупки вооружения для Украины.

По информации Bloomberg, ЕС хочет добавить дополнительные €3,5 млрд в Европейский фонд мира, объем которого сейчас оценивается в €7,9 млрд. Послы ЕС достигли соглашения по этому вопросу на этой неделе, его должны утвердить главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник, 26 июня.

Как отмечает Bloomberg, большая часть финансов фонда была направлена на военную помощь Украине после начала российской военной операции. При этом ранее Венгрия заблокировала транш на €500 млн после того, как Украина добавила венгерский банк в список компаний, которые продолжают бизнес в России.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». После начала военной операции России на Украине ЕС решил использовать средства фонда для финансирования поставок вооружений Киеву. В мае верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил добавить €3,5 млрд в фонд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко