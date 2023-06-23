Meta отключит новостные сервисы в Канаде

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) собирается отключить доступ к новостным сервисам Facebook и Instagram для всех пользователей из Канады, как только вступит в силу новый закон об онлайн-новостях.

Компания заявила об этом в четверг, после того как канадский Сенат проголосовал за этот закон. Он позволит издательствам вести коллективные переговоры с технологическими компаниями о размере выплат за использование журналистских материалов. Также можно будет требовать от платформ выплат за новостной контент всем издателям сразу вместо того, чтобы заключать с ними сделки в индивидуальном порядке. Теперь документ должен подписать генерал-губернатор Канады.

В 2021 году похожий закон первой в мире приняла Австралия. Facebook и Google в итоге подписали соглашение с местными медиакорпорациями. В Google уже раскритиковали канадский закон, заявив, что он шире австралийского, так как требует выплат издателям даже за публикацию ссылок на их материалы, а не новостного контента как такового. Ранее Meta заявляла о готовности отключить сервис Facebook News в США, власти которых также рассматривают возможность принятия подобного закона.

О ситуации с Facebook и Instagram в России читайте в материале «Ъ» «Экстремистов внесли в список террористов».

Яна Рождественская