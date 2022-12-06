Meta может отключить сервис Facebook News в США

Компания Meta (в РФ признана экстремистской организацией и запрещена) может отключить сервис Facebook News в США, если местные власти одобрят законопроект о защите интересов журналистики, пишет The Wall Street Journal. В случае принятия закон позволит издательствам вести коллективные переговоры с такими компаниями, как Meta и Google, о размере выплат за использование журналистских материалов.

«Если Конгресс примет непродуманный законопроект о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы, а не подчиняться правительственным переговорам, которые несправедливо игнорируют любую ценность, которую мы предоставляем новостным изданиям за счет увеличения трафика и подписок,— заявил представитель Meta в Twitter.— Законопроект о конкуренции и защите журналистики не учитывает один очевидный факт: издатели и вещатели сами размещают свой контент на нашей платформе, потому что это выгодно для них, а не по какой-то другой причине. Ни одну компанию не должны принуждать платить за контент, который пользователи не хотят видеть и который не приносит никакой выручки. Простыми словами: правительство создает нечто вроде картеля, который заставляет одну частную компанию спонсировать другие частные компании, что станет ужасным прецедентом для всего американского бизнеса».

Власти США не первыми в мире намерены ввести практику коллективной защиты интересов издателей, заставив технологических гигантов одинаково платить за новостной контент всем издательствам вместо того, чтобы заключать с ними сделки в индивидуальном порядке. Первой такой закон в прошлом году приняла Австралия. Ее примеру намерены последовать Канада и Новая Зеландия. Meta угрожала отключить свой новостной сервис в Facebook во всех этих странах. Компания деактивировала Facebook News в Австралии на некоторое время, но вскоре после принятия местного закона о защите интересов СМИ сервис снова заработал.

О том, как заблокированные в РФ соцсети стали совсем запрещенными,— в материале «Ъ» «Экстремистов внесли в список террористов».

Кирилл Сарханянц