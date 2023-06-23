На «Иннопроме» в Екатеринбурге ждут Ротенберга и Евтушенкова

В международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге могут принять участие основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков и совладелец компании «Газпром бурение» Игорь Ротенберг, сообщил ЕАН.

По данным издания, в рамках выставки пройдет совместное заседание комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по научно-образовательной и инновационной политике и по промышленной политике. На совещание ждут главу РСПП Александра Шохина, в состав комитетов также входят Владимир Евтушенков и Игорь Ротенберг.

Как ранее сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в промышленной выставке может принять участие председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомним, «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь.

Сообщалось, что выставку посетят около 200 компаний из Республики Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

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