Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит «Иннопром» в Екатеринбурге

В международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге может принять участие председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на заседании гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы ожидаем на выставку “Иннопром” председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться»,— отметил господин Орлов.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. Сообщалось, что выставку посетят около 200 компаний из Республики Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

В 2022 году ключевым партнером «Иннопрома» был Казахстан. Участники международной промышленной выставки подписали соглашения на общую сумму более 500 млрд руб. В мероприятии также принимал участие Михаил Мишустин. Он заявлял, что развитие собственных производств и создание передовых компетенций стали одними из важнейших приоритетов государства.

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