Нарышкин заявил о планах Киева «задушить Донбасс» в 2022 году

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в ходе военной операции Россия получила данные о подготовке Украиной сил, чтобы «задушить Донбасс». По его словам, подготовка «карательной операции» велась «с подсказки Запада».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить. После того как СВО началась, в результате действий наших военных были обнаружены документы, говорящие о том, что действительно Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля — начале марта (2022 года.— "Ъ") начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Сергей Нарышкин также упомянул Минские соглашения, которые, по словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, были «попыткой дать Украине время». «Несмотря на заключенные Минские соглашения, результатов этих соглашений не было, поскольку ни гаранты Минских соглашений со стороны киевского режима в лице Франции и Германии, ни киевский режим в течение этих восьми лет Минские соглашения не выполняли,— подчеркнул он. Все это и стало причинами для специальной военной операции».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».