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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» готовится запустить первый инвестфонд на замещающие облигации

Банк России и управляющая компания «Тинькофф капитал» согласовали создание закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), который будет инвестировать в замещающие облигации. Информация об этом появилась в реестре ПИФов (.xlsx). Внимание на обновленный реестр Банка России обратили «Ведомости».

Представитель управляющей компании «Тинькофф капитал» подтвердил изданию создание фонда. Он станет первым, ориентированным на инвестиции исключительно в этот тип бондов. По словам представителя «Тинькофф капитала», формирование ЗПИФа завершится в первой половине июля. Он уточнил, что фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже, а отбирать их будет управляющий. После окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже и будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

Согласно данным компании Cbonds, которые приводят «Ведомости», сейчас в обращении находятся замещающие облигации объемом $14,5 млрд. Как уточнил руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков, 84% объема занимают выпуски «Газпрома». Замещающие облигации на Мосбирже также выпустили «Лукойл», Магнитогорский металлургический комбинат, «Металлоинвест», «Совкомфлот» и «Борец капитал».

22 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении российскими компаниями, у которых есть обязательства, связанные с еврооблигациями, замещающих облигаций до 1 января 2024 года. В настоящее время замещающие бонды не выпустили еще более десяти российских эмитентов, в частности, Минфин, МТС, РЖД, «Норникель», «Северсталь», «Русал», а также НЛМК и «Алроса».

О том, какой доход принесли паевые фонды в мае, — в материале «Ъ» «Месяц высоких технологий».

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