Кравцов: в школьных музеях появятся артефакты из зоны военной операции на Украине

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школьных музеях появятся артефакты, привезенные участниками специальной военной операции (СВО) с Украины. Также, по его словам, причины проведения СВО будут изучать как в 10-м, так и 11-м классе.

«Мы берем те, в том числе и артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны»,— сказал Сергей Кравцов «РИА Новости».

Господин Кравцов также рассказал, что причины начала СВО вошли в программу по истории для школьников как в 10-м, так и 11-м классе. «Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс, ведь специальная военная операция, она по большому счету началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс»,— сказал он.

Сергей Кравцов также показал «РИА Новости» рукопись учебника по истории за десятый класс. Как пишет агентство, он посвящен периоду с 1914 по 1945 год.

В 2022 году власти сообщили о работе над новыми учебниками по истории для школьников с разделами о военной операции России на Украине. С 1 сентября 2023-го в школы поступят учебники для школьников 10–11-х классов. Сергей Кравцов говорил, что пособия для школьников пятых-девятых классов будут готовы в следующем году.