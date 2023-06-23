В Турции задержали иностранца по обвинению в подготовке теракта в Стамбуле

Силы безопасности Турции задержали иностранца, который планировал крупный теракт в Стамбуле, сообщила газета Milliyet. По информации издания, задержанный был боевиком «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено).

Как пишет Milliyet, иностранца задержали в ходе спецоперации в стамбульском районе Бахчелиэвлер. Во время обыска у него дома были изъяты два незарегистрированных пистолета, магазины к ним и взрывчатка. Сегодня, 23 июня, его арестовал суд в Стамбуле.

Издание приводит инициалы боевика — А.Х. Полное имя и национальность не уточняются.

13 ноября на крупной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел теракт. Погибли шесть человек, были ранены 99 человек. По делу о теракте фигурантами проходят 36 человек. Для исполнительницы теракта Ахлям аль-Башир обвинение потребовало семь пожизненных сроков или тюремное заключение от 1949 до 3009 лет. Ее обвиняют по статьям о создании и руководстве террористической организацией, умышленном убийстве посредством взрыва, хранении опасных веществ.

Олеся Павленко