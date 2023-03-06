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Коммерсантъ FM
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Устроившей теракт в центре Стамбула грозит до трех тысяч лет тюрьмы

Женщине, которая устроила теракт в центре Стамбуле в ноябре 2022 года, грозит семь пожизненных сроков или более трех тысяч лет лишения свободы. Следствие по делу завершено, судебные заседания начнутся в мае. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Ахлям аль-Башир

Ахлям аль-Башир

Фото: Arife Karakum / Anadolu Agency / AFP

Ахлям аль-Башир

Фото: Arife Karakum / Anadolu Agency / AFP

По делу о теракте в центре Стамбула фигурантами проходят 36 человек. Для исполнительницы теракта Ахлям аль-Башир обвинение потребовало семь пожизненных сроков или тюремное заключение от 1949 до 3009 лет. Женщину обвиняют по статьям о создании и руководстве террористической организацией, умышленном убийстве посредством взрыва, хранении опасных веществ. Женщина призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В феврале на севере Сирии ликвидировали мужчину по имени Халил Менджи, которого власти Турции считают террористом, причастным к взрыву в Стамбуле. Глава МВД Турции Сулейман Сойл говорил, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.

Теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября. Погибли шесть человек, были ранены 99 человек. 20 ноября власти Турции начали воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускал проведение и наземной операции.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Теракт в Стамбуле

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Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула произошел в 16:20 по местному времени

Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула произошел в 16:20 по местному времени

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Генпрокуратура Турции квалифицировала его как теракт

Генпрокуратура Турции квалифицировала его как теракт

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве шесть человек погибли, а еще 53 получили ранения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве шесть человек погибли, а еще 53 получили ранения

Фото: Emrah Gurel / AP

«Попытки напугать Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели... Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание»,— отметил президент Турции

«Попытки напугать Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели... Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание»,— отметил президент Турции

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города

Из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Помощь пострадавшему на месте взрыва

Помощь пострадавшему на месте взрыва

Фото: Reuters

Власти города запретили журналистам вести съемку с места инцидента

Власти города запретили журналистам вести съемку с места инцидента

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Машины скорой помощи на месте взрыва

Машины скорой помощи на месте взрыва

Фото: Reuters / Kemal Aslan

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Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула произошел в 16:20 по местному времени

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Генпрокуратура Турции квалифицировала его как теракт

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве шесть человек погибли, а еще 53 получили ранения

Фото: Emrah Gurel / AP

«Попытки напугать Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели... Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание»,— отметил президент Турции

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Помощь пострадавшему на месте взрыва

Фото: Reuters

Власти города запретили журналистам вести съемку с места инцидента

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Машины скорой помощи на месте взрыва

Фото: Reuters / Kemal Aslan

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