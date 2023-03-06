Устроившей теракт в центре Стамбула грозит до трех тысяч лет тюрьмы

Женщине, которая устроила теракт в центре Стамбуле в ноябре 2022 года, грозит семь пожизненных сроков или более трех тысяч лет лишения свободы. Следствие по делу завершено, судебные заседания начнутся в мае. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахлям аль-Башир

Фото: Arife Karakum / Anadolu Agency / AFP Ахлям аль-Башир

Фото: Arife Karakum / Anadolu Agency / AFP

По делу о теракте в центре Стамбула фигурантами проходят 36 человек. Для исполнительницы теракта Ахлям аль-Башир обвинение потребовало семь пожизненных сроков или тюремное заключение от 1949 до 3009 лет. Женщину обвиняют по статьям о создании и руководстве террористической организацией, умышленном убийстве посредством взрыва, хранении опасных веществ. Женщина призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В феврале на севере Сирии ликвидировали мужчину по имени Халил Менджи, которого власти Турции считают террористом, причастным к взрыву в Стамбуле. Глава МВД Турции Сулейман Сойл говорил, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.

Теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября. Погибли шесть человек, были ранены 99 человек. 20 ноября власти Турции начали воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускал проведение и наземной операции.

Анастасия Ларина