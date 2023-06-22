Петербург обновил температурный рекорд года

Санкт-Петербург побил температурный рекорд в текущем году. Температура воздуха прогрелась до 29,2 градуса, рассказал 22 июня специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температурного максимума город достиг в последний день теплой волны. Воздух прогрелся до 29,2 градуса к 14 часам дня, что стало самой высокой температурой с начала года.

Последний рекорд текущего года был поставлен 16 июня — 28,6 градуса. При этом, как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в настоящий момент в нескольких районах города фиксируется температура выше 30 градусов, в том числе на юге Пулково.

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