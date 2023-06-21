Синоптик Колесов: вторая декада июня в Петербурге прошла без дождей впервые за 37 лет

Вторая декада июня в Петербурге прошла аномально сухо и жарко. Такой погоды не было в городе с 1986 года, заявил 21 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, в городе погоду определял антициклон. Солнце светило каждый день и почти всегда суточное время сияния превышало 14 часов. Всего за вторую декаду солнце светило около 142 часов.

«Осадков во второй декаде этого июня не было совсем, а такого не наблюдалось очень давно, с 1986 года. Сухие периоды в Санкт-Петербурге были в 1992 и 2006 годах, но там в середине декады отмечался приличный дождь до 12 и 6 мм»,— добавил господин Колесов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил о тридцатиградусной жаре в Петербурге 22 июня.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте