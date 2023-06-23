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Коммерсантъ FM
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«Платформа» и «ОнИн»: больше всего помогать российским релокантам готовы жители Таджикистана

К релокантам из России жители стран ближнего зарубежья относятся спокойно и готовы им помогать. Больше всего людей, которые стремятся помочь россиянам в изучении языка, поиске работы и культурной адаптации оказалось в Таджикистане (66%). В тоже время среди жителей девяти стран бывшего СССР есть и те, кто считает, что релоканты не станут оставаться надолго. К такому выводу пришли эксперты Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн». Результаты опроса приводит РБК.

В исследовании приняли участие 1350 респондентов. Примерно по 150 человек из Армении, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, а также Азербайджана и Молдавии в возрасте от 18 лет.

Из результатов опроса следует, что более 50% опрошенных в Казахстане и Белоруссии считают, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь. Однако, по мнению 21% опрошенных в Грузии, прибывшие в страну россияне могут принести вред. Участники опроса отмечали, что наплыв новых жителей приводит к удорожанию стоимости жизни, появлению конфликтов на фоне разного менталитета или ценностей. Однако 40% грузин со своими соотечественниками не согласны. Они уверены, что россияне могут принести пользу.

С тем, что релоканты из России позитивно влияют на развитие страны, согласны 73% опрошенных в Армении. Появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуги, возможности заработка для местных жителей приветствуют жители Таджикистана (55%), Киргизии (42%). В Узбекистане опрошенные указывали, что рады приезду специалистов (46%), однако лишь 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны.

Отвечая на вопрос социологов о возможной продолжительности пребывания россиян в их стране, 48% жителей Казахстана и 63% Средней Азии выразили уверенность, что у них релоканты не задержатся и поедут в другие государства или вернутся обратно. Однако в Армении 63% опрошенных считают, что россияне задержатся в их стране. Аналогичного мнения в Грузии придерживаются 57%. 9% опрошенных в Азербайджане считают, что россияне останутся у них жить навсегда.

По данным Росстата, за первые десять месяцев 2022 года из России уехало около 600 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Точное количество покинувших Россию неизвестно. Президент России Владимир Путин называл отъезд граждан в другие страны «скорее позитивным» процессом. По его мнению, таким образом Россия может развивать дополнительные связи. При этом президент заметил, что, по его информации, 50% релокантов уже вернулись на родину.

Милена Костерева

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