Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии без объяснения причин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима. Соответствующий указ опубликован на сайте господина Зеленского. Причины для увольнения не приводятся, преемника он также не назначил.

В марте 2022 года Белоруссия выслала несколько украинских дипломатов, Киев в ответ принял аналогичные меры. КГБ Белоруссии утверждало, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах. В итоге в посольстве Украины в Минске остались работать посол и четыре сотрудника.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер