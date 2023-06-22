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Коммерсантъ FM
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Представитель генсека ООН не стал комментировать доклад организации с обвинениями в адрес армии России

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге 22 июня не стал комментировал информацию о содержании доклада о положении детей в украинском конфликте. Ранее агентство Reuters сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил членам Совбеза ООН доклад, в котором содержатся обвинения в адрес российских ВС.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть содержание доклада в данный момент»,— заявил заместитель представителя генсека ООН на брифинге (цитата по ТАСС). Документ, по словам господина Хака, предполагается опубликовать 27 июня.

«Мы пытаемся организовать выход к прессе во вторник утром спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбы»,— сказал Фархан Хак. По его словам, госпожа Гамба сможет объяснить выводы доклада.

В феврале Госдеп США опубликовал отчет, в котором обвинил Москву в «незаконных усыновлениях и депортациях, что является грубым нарушением четвертой Женевской конвенции». В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Это диалог глухого со слепым».

Мария Федотова

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