Томас Бах призвал прекратить дискриминацию украинских спортсменов

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подтвердил приверженность выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в четверг во время внеочередной сессии организации, которая проходит в виртуальном формате. «Позиция G7 и наш подход также обсуждались во время моей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном,— сказал господин Бах.— Мы подтвердили наше согласие и то, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже будет принято МОК в нужное время, и мы продолжим сотрудничать по этому вопросу». Глава МОК отметил, что позицию организации поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. «Оно понимает, с какой сложной ситуацией столкнулся спорт, и поддерживает наши действия»,— сказал Томас Бах.

Президент МОК также подверг критике правительство Украины за введенный им запрет на участие украинских спортсменов в турнирах, в которых выступают также российские и белорусские атлеты. «На чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо украинских спортсменов не было,— заявил Томас Бах на внеочередной сессии МОК, проходившей в Лозанне.— Почему? Потому что им не разрешили участвовать, основываясь на инструкциях украинского Министерства спорта. Иными словами, украинские спортсмены подверглись санкциям со стороны их же правительства». «Трудно понять, почему правительство Украины лишает своих же спортсменов шансов квалифицироваться на Олимпиаду-2024, а своих граждан возможности гордиться соотечественниками,— отметил Томас Бах.— Трудно понять, почему украинским спортсменам разрешают выступать в теннисных турнирах, но запрещают играть на соревнованиях по настольному теннису, отпускают их на соревнования по велоспорту, но не дают соревноваться в плавании».

В речи Томаса Баха, по всей видимости, не учтены последние изменения, внесенные украинскими властями в упомянутые главой МОК правила выступлений на международных турнирах. Ранее украинский Минспорта действительно прямо запрещал своим спортсменам выступать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Но в начале недели соответствующий приказ был скорректирован. Теперь в нем речь идет о запрете участия в означенных турнирах официальных украинских делегаций. Трактовать такую формулировку можно в широчайшем диапазоне.

Александр Петров