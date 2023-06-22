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Коммерсантъ FM
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ЕС разрешит «Метровагонмашу» продолжать обслуживание метро Будапешта

Венгрия добилась от Евросоюза исключения поставок «Метровагонмаша» из 11-го пакета санкций против России, сообщает Bloomberg. Европейские власти намерены разрешить российской компании продолжать поставлять в Венгрию детали, необходимые для обслуживания метро Будапешта.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, из-под запрета будут выведены «защитное стекло, определенные типы оборудования и некоторые клапаны», необходимые для работы третьей линии будапештского метро. Кроме того, ЕС разрешит поставку российской компанией телефонных аппаратов, сигнальных устройств, а также вагонов метро и трамваев. В общей сложности в список исключений попали 14 наименований товаров.

Как отмечает Bloomberg, «Метровагонмаш» проводил капитальный ремонт составов этой линии метрополитена столицы Венгрии в 2017 году, однако четверть из них сейчас выведена из эксплуатации из-за неподобающего качества.

Накануне стало известно, что постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. В него включены ограничительные меры против 70 физических и 30 юридических лиц, северная ветка нефтепровода «Дружба» и запрет на въезд автоприцепов из России, сообщил посол Польши в ЕС Анджей Садось.

В мае мэрия Тбилиси заявила, что аннулирует договор с российским «Метровагонмашем» на поставку вагонов для метрополитена из-за попадания компании из России в санкционный список Минфина США. «Метровагонмаш» был включен в него 19 мая.

Кирилл Сарханянц

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