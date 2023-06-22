Власти Удмуртии пересядут на «ГосОблако»

Органы власти Удмуртии начинают работать на единой платформе офисных приложений через информационную систему «ГосОблако». Сервис предназначен для хранения и обмена документами. В минцифре республики отмечают, что перевод министерств и ведомств на «ГосОблако» позволить максимально повысить защищенность данных. Эксперты считают, что это улучшит качество работы с документацией, но с другой стороны привлечет больше внимания хакеров для потенциальных атак. Перевод на единую систему всех чиновников займет неопределенное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Органы государственной власти Удмуртии перейдут на единую платформу офисных приложений через информационную систему «ГосОблако». Распоряжение о создании такой системы в регионе подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов. Документ опубликован на официальном сайте органов власти Удмуртии. Оператором системы определено министерство цифрового развития региона, администратором — АУ «Центр цифровых технологий Удмуртской Республики». Среди целей создания информационной системы указаны внедрение отечественных решений в сфере ИТ, уменьшение потребности в финансировании на оснащение органов госвласти офисными приложениями и повышение эффективности работы с информацией и данными.

Как пояснили «Ъ-Удмуртия» в минцифры республики, информационная система «ГосОблако» — это единая цифровая платформа офисных приложения для взаимодействия органов государственной власти региона.

«Облачный сервис предназначен для хранения и обмена документами, таблицами, презентациями и другими файлами. "ГосОблако" — это своего рода аналог Яндекс. Диска или Google Drive, но в него интегрированы отечественные сервисы. В частности, российский офисный пакет Р7-офис, позволяющий редактировать документы прямо в облаке»,— отметили в ведомстве.

Важнейшим преимуществом «ГосОблака» называют максимальную защиту информации. Она хранится на серверных мощностях Центра обработки данных Удмуртии и защищена от утечек и информационных угроз, поясняют в минцифре региона.

Пользоваться «ГосОблаком» смогут все министерства, ведомства и подведомственные организации. На сегодняшний день сервис используют администрация главы и правительства Удмуртии, минэкономики, минсельхоз, минстрой, минздрав, минцифры и некоторые другие ведомства, а также МФЦ. В минцифры уточнили, что конкретных сроков по переводу всех органов власти на работу «ГосОблаке» нет.

В августе 2022 года “Ъ” писал, что Минцифры РФ предлагает продлить до конца 2024 года эксперимент по переводу информационных систем федеральных органов власти на гособлако, допустив к участию в пилоте и региональные органы власти. В апреле 2023 года сообщалось, что поэтапный переход федеральных государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» начался 1 апреля 2023 года, для региональных систем он стартует с 1 января 2024-го.

Эксперты отмечают, что «ГосОблако» является классической ECM-системой (управление корпоративным контентом)со всеми преимуществами и недостатками, присущими данному классу систем. По словам директора продукта ELMA365 ECM Раиса Ахкямова, для организации хранения, обработки и защиты документов такие системы давно доказали свою полезность.

«Упорядоченное, безопасное хранение и разграничение прав доступа к документам являются важным преимуществом этого класса систем в целом. С учетом тщательности подхода государства и государственных органов к защите информации можно не сомневаться, что "ГосОблако" станет одной из наиболее защищенных систем как за счет технологической базы, так и за счет глубокой проработки организационных вопросов доступа к информации»,— говорит эксперт.

При этом, по его мнению, остается большой риск, что система станет одной из самых атакуемых злоумышленниками, так как хранящаяся там информация будет представлять большую ценность. Впрочем, опыт отражения атак различного масштаба у госорганов уже есть. «Решение региональных властей перейти на работу в единой государственной информационной системе уменьшит количество коллизий и ускорит обмен документами, упростит участникам взаимодействия доступ к нужным версиям документов. В этом плане можно только приветствовать инициативу перехода на "ГосОблако"»,— отмечает господин Ахкямов.

Он добавил, что региональным властям потребуется время на перевод всех документов и сотрудников в эту систему, а также обучение работы в ней. При этом удобство работы повысится.

Михаил Красильников

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