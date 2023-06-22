Госдума одобрила упрощенную выдачу ВНЖ контрактникам и высококлассным специалистам

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который упрощает процесс выдачи вида на жительство иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ во время военной операции на Украине, и высококвалифицированным специалистам.

Закон разрешает иностранцам, поступившим на контрактную службу во время военной операции на срок не менее года, получить ВНЖ без наличия разрешения на временное проживание. Норма распространяется и на членов семей контрактника, в том числе в случае гибели военнослужащего.

Согласно документу, иностранный высококвалифицированный специалист, работающий в России не менее двух лет в этом качестве, и члены его семьи смогут получить бессрочный ВНЖ при условии, что они уже жили по полученному виду на жительство.

Действие закона распространяется на супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных и удочеренных) и родителей (в том числе приемных) контрактника или высококлассного специалиста.

24 сентября 2022 года в России вступил в силу закон, который упрощает получение гражданства иностранцами, занятыми на службе в российской армии по контракту на срок не менее года. 15 мая текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства иностранцами—участниками военной операции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов