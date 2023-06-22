Защитник ФК «Урал» Лео Гогличидзе передан в аренду «Оренбургу»

Левый защитник футбольного клуба «Урал» Лео Гогличидзе переходит в «Оренбург» на правах аренды, сообщила пресс-служба уральского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольный матч между клубами «Урал» и «Ростов» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Футбольный матч между клубами «Урал» и «Ростов» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В уральском клубе 26-летний футболист выступает с сентября 2021 года. В общей сложности он провел 60 матчей и забил один мяч. Действующий контракт футболиста с «Уралом» продлится до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тыс. евро.

Ранее в ФК «Урал» перешли португальский защитник Кики и ленинградский полузащитник Игорь Дмитриев. «Урал» покинул сербский полузащитник Лазар Ранджелович, а нападающий Евгений Татаринов перешел в аренду ФК «Тюмень».

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Оренбург» занял 7 место, у него 46 очков.

Виталий Красиков

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