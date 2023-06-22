Полузащитник Игорь Дмитриев перешел в ФК «Урал»

В футбольный клуб «Урал» на правах свободного агента перешел левый вингер Игорь Дмитриев, сообщила пресс-служба уральского клуба.

18-летний футболист — сын чемпиона СССР 1984 года в составе «Зента» Сергея Дмитриева — с 2021 года выступал за ФК «Ленинградец», где в общей сложности провел 48 матчей. В прошедшем сезоне он вышел на поле 26 раз, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Игрок был задействован в молодежной сборной России, за которую отыграл два матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тыс. евро.

Ранее в ФК «Урал» перешел португальский защитник Кики. «Урал» покинул сербский полузащитник Лазар Ранджелович, а нападающий Евгений Татаринов перешел в аренду ФК «Тюмень».

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков