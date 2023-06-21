Португальский защитник Кики перешел в ФК «Урал»

В футбольный клуб «Урал» на правах свободного агента перешел португальский левый защитник Кики, сообщила пресс-служба уральского клуба. Его контракт рассчитан на два года.

28-летний футболист с 2019 года выступал за португальскую команду «Визела», где в общей сложности провел 97 матчей. В прошедшем сезоне он вышел на поле 28 раз, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тыс. евро.

Ранее ФК «Урал» покинул сербский полузащитник Лазар Ранджелович, который в 18 играх забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Кроме того, нападающий Евгений Татаринов перешел в аренду ФК «Тюмень». В прошедшем сезоне он провел за основную команду 13 матчей.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков

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