На «Красном Сормове» заложили третий круизный лайнер проекта «Карелия»

Третий круизный лайнер проекта 00840 «Карелия» заложили в четверг на нижегородской верфи «Красное Сормово», сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Проект лайнера класса река-море разработан конструкторским бюро «Вымпел», судно вмещает 180 человек и экипаж. Для пассажиров предусмотрены 88 кают различных классов, они размещаются на трех ярусах надстройки.

По заказу компании «Водоход» в рамках программы обновления речного флота «Красное Сормово» построит три таких судна. Первый лайнер проекта «Карелия» заложили в апреле и передадут заказчику в 2025 году. Второй начали строить в мае и вместе с третьим сдадут в 2026 году.

Владимир Зубарев