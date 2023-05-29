Второй круизный лайнер проекта «Карелия» начали строить на заводе «Красное Сормово»

Церемония закладки второго круизного лайнера проекта 00840 «Карелия» состоялась на заводе «Красное Сормово», сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Всего предприятие построит три таких судна для круизной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект «Карелия» — оптимизированный вариант PV300, по которому «Красное Сормово» строило четырехпалубный лайнер «Мустай Карим». Верфь планирует передать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье – в 2026 году.

Серию лайнеров строят в рамках программы Правительства РФ по обновлению пассажирского флота. «Я уверен, что корабелы завода "Красное Сормово" и проектанты из конструкторского бюро "Вымпел" справятся с поставленной задачей, и мы начнем массово замещать пассажирские суда, которые ходят по Волге уже десятки лет»,— сказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Анастасия Еремина