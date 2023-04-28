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«Красное Сормово» заложило первый круизный лайнер проекта «Карелия»

Первый в серии круизный лайнер нового проекта «Карелия» 00840 заложили на заводе «Красное Сормово» 28 апреля, сообщили в пресс-службе верфи. Предприятие построит три таких судна для компании «Водоход».

Фото: Минпромторг России

Фото: Минпромторг России

Проект «Карелия» — оптимизированный вариант PV300, по которому «Красное Сормово» строило четырехпалубный лайнер «Мустай Карим». Документацию разрабатывает конструкторское бюро «Вымпел». Верфь планирует передать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье – в 2026 году.

Новые круизные лайнеры будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива, на реках и озерах. Судно сможет вместить 180 пассажиров. На борту предусмотрены 74 стандартные каюты, 12 более комфортных кают и две каюты для инвалидов.

Серию из трех лайнеров строят в рамках программы Правительства РФ по обновлению речного флота.

Анастасия Еремина

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