Возбуждено уголовное дело о незаконном выкупе ООО «Хорс» 3,8 га земли в Самаре

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), аффилированного бывшему председателю Шестого кассационного суда в Самаре Александру Ефанову. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

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По версии следствия, в 2018 году «Хорс» на основании недостоверных сведений заключил с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи 3 земельных участков общей площадью почти 3,8 гам в границах 1-й и 2-й просек в Октябрьском районе Самары. Компания принадлежала расположенная там база отдыха, однако, по данным следствия, технические планы зданий и градостроительные обоснования площади земельных участков, необходимых для эксплуатации инфраструктуры базы отдыха, содержали недостоверные сведения.

Сегодня, 22 июня, Октябрьский районный суд Самары ходатайству ГСУ ГУ МВД наложил арест на принадлежащие «Хорсу» земельные участки.

«Теперь, после ареста, эти люди не смогут уже спрятать концы в воду, переоформив прихватизированные земли на кого-то другого. Я намерен добиваться не только привлечения виновных к ответственности, но и возврата участков обратно в казну»,— отметил Александр Хинштейн.

ООО «Хорс» зарегистрировано в 2009 году в Самаре. Собственниками организации в равных долях выступают Валентина Афанасьева и Вера Казачева, теща Ивана Ефанова, сына бывшего председателя кассационного суда.

В мае этого года Высшая квалификационная коллегия судей после проверки информации, поступившей от Александра Хинштейна, решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Кроме того, его лишили первого квалификационного класса. Александр Ефанов оспаривает отставку.

Сабрина Самедова