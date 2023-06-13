Экс-глава суда пожаловался на ВККС

Бывший глава Шестого кассационного суда Александр Ефанов оспаривает решение ВККС о досрочном прекращении полномочий судьи. Соответствующую жалобу он подал в Верховный суд. Решение об отставке Александра Ефанова было принято в конце апреля. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. По словам экспертов, как правило, Верховный суд, рассматривая подобные жалобы, в основном оставляет их в силе, но в то же время «известны случаи, когда судьям удавалось оспорить решение ВККС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Бывший председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов обратился в Верховный суд РФ с жалобой на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о досрочном прекращении полномочий судьи. Информация опубликована на сайте учреждения.

Решение об отставке главы кассационного суда было принято в конце апреля после рассмотрения заключения комиссии ВККС по проверке сведений негативного характера в отношении Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Инициатором проверки являлся депутат Госдумы Александр Хинштейн. ВККС РФ признала в действиях Александра Ефанова наличие дисциплинарного проступка.

•Александр Ефанов был назначен председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции в 2018 году. До этого с июля 2005 года работал в должности главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Ранее, с 1996 по 2005 годы, был председателем Самарского гарнизонного военного суда.

Комиссию для проверки информации в отношении главы суда президиум ВККС РФ создал в начале апреля. Комиссия в числе прочего должна была проверить выкуп господином Ефановым части земли на острове Поджабный в Самаре у ООО «Эра». По данным Александра Хинштейна, председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. В видеоинтервью одному из федеральных каналов Александр Ефанов сообщил, что есть заключение государственной экспертизы, в котором говорится, что участки были проданы по рыночной цене.

Кроме того, предметом разбирательства стал факт аренды председателем суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., и покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. Председатель суда арендовал транспорт как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто». Несмотря на то, что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится.

Как отмечает адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова, данная ситуация является уникальной: «Не так часто Верховный суд рассматривает в порядке апелляционной инстанции жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей. Обычно вопрос лишения статуса судьи рассматривается региональной квалификационной коллегией. Но так как Ефанов обладал статусом судьи на уровне округа, то вопрос рассматривала ВККС».

По словам эксперта, как правило, Верховный суд, рассматривая жалобы на подобные решения, в основном оставляет их в силе. «В то же время известны в истории случаи, когда судьям удавалось оспорить решение ВККС.Сложно оценить перспективы дела Ефанова в силу уникальности его статуса»,— рассуждает Марина Жирова.

По мнению еще одного эксперта «Ъ», если ВККС приняла решение (а там очень детально разбирают жалобы), то Верховный суд обычно поддерживает его. «Тем более с таким „послужным списком“»,— отметил собеседник издания.

Исполняющим обязанности главы Шестого кассационного суда в конце апреля стал Алексей Жарков. Он являлся заместителем уволенного Александра Ефанова. По мнению Александра Хинштейна, Алексей Жарков —«ближайший соратник и наперсник» Александра Ефанова. Так, в 2000–2006 годах господин Жарков работал его заместителем в Самарском гарнизонном военном суде. Затем он возглавил это учреждение. «… Относительно публикации по этому поводу в известном Telegram-канале и содержащихся там комментариев принятого решения, следует пояснить, что они связаны с негативной оценкой ее автором деятельности кассационного суда в целом и принятых ранее судебных актов по конкретным делам»,— прокомментировал ранее мнение депутата «Ъ» Алексей Жарков.

Ани Айвазян