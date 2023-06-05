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В Ярославле подрядчик не исполняет гарантийные обязательства по ремонту дорог

ООО «Северный поток» не устранило все 18 замечаний мэрии по гарантийному ремонту 4 дорог в Заволжском районе Ярославля. Соответствующая информация мэрии представлена в муниципалитет Ярославля.

Ремонт Красноборской в 2021 году

Ремонт Красноборской в 2021 году

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ремонт Красноборской в 2021 году

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Всего на гарантии в Ярославле находятся 65 объектов улично-дорожной сети, которые 7 подрядчиков капитально ремонтировали в 2019-2022 годах. В апреле-мае 2023 года специалисты мэрии объехали все дороги и выписали 198 замечаний для устранения по гарантии. Как рассказали в мэрии, единственным подрядчиком, который не приступил к устранению замечаний является ООО «Северный поток».

Дорожный подрядчик, согласно данным ЕГРЮЛ зарегистрированный в Ярославле, в 2021 году исполнял муниципальный контракт на ремонт участка проспекта Авиаторов, улиц Стопани, Борки и Красноборская в Заволжском районе города. По сведениям ЕИС «Закупки» муниципальный контракт стоимостью в 122,4 млн руб. был исполнен с просрочкой сроков, улица Красноборская была окончательно принята только в декабре 2021 года.

При объезде указанных улиц в апреле 2023 года специалисты мэрии выявили нарушения в состоянии дорожного покрытия , включая разрушение стыков дорожного покрытия на всем протяжении отремонтированного участка проспекта Авиаторов, разрушение асфальтобетонного покрытия на перекрестке проспекта Авиаторов и Тверицкой набережной, перекреста Авиаторов и Красноборской, локальные и поперечные трещины на протяжении всего участка улицы Красноборская, который делали в 2021 году.

На выписанные в конце апреля претензии подрядчик не отреагировал, в мэрии сообщают, что «ведут претензионную работу», что может означать подачу иска в суд о проведении гарантийного ремонта. При этом арбитражный суд Ярославской области в январе и марте 2023 года отказался вводить на ООО «Северный поток» процедуру внешнего наблюдения, прекратив производство по делу о банкротстве в связи с погашением ответчиком долгов перед инициаторами иска.

Андрей Иванов

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