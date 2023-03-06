Суд посчитал незаконным перенос срока ремонта дороги Тутаев — Шопша

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе сроков ремонта дороги Тутаев — Шопша. Решение об этом суд вынес 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Тутаев - Шопша

Фото: Ярославская областная дума Дорога Тутаев - Шопша

Фото: Ярославская областная дума

Государственный контракт на выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с АО ПК «Автодорстрой» из Московской области на сумму 484 млн руб. был заключен 29 июня 2021 года. Работы должны были быть выполнены 29 октября того же года. Но сделать это подрядчик не смог. Между ним и заказчиком ГКУ «Ярдорслужба» было заключено дополнительное соглашение о переносе срока завершения работ до 30 июля 2022 года.

Прокуратура решила, что соглашение незаконно и подрядчик обязан был выполнить работы в срок. Суд согласился с этой позицией, назвав документ «грубым нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ и посягающим на публичные интересы». Изменение сроков работ, по мнению суда, «влечет нарушение интересов иных возможных участников конкурсных процедур, которые могли бы предложить более выгодные условия выполнения».

Стоит отметить, что и в новые сроки ремонта подрядчик не уложился. По данным портала госзакупок, контракт до сих пор находится на стадии исполнения. Из 484 млн рублей работы выполнены на 470,6 млн. Подрядчику выставлено 29 претензий, в том числе об уплате неустойки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти региона и раньше высказывали к ремонту дороги многочисленные претензии.

Антон Голицын