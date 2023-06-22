Honda не намерена возвращаться в Россию, несмотря на открытие дилерского центра в Петербурге

Японский автомобильный концерн Honda не намерен возвращаться в Россию, официальных дилерских центров в РФ у него нет. Об этом на фоне вчерашнего открытия такого автосалона в Санкт-Петербурге сообщили в компании.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов»,— говорится в сообщении пресс-службы Honda, которое 22 июня цитирует ТАСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открытии дилерского центра Honda на Витебском проспекте в Петербурге, которое состоялось 21 июня. Как уточнил позднее генеральный директор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников, автомобили Honda будут поставляться по параллельному импорту из Китая.

Подробнее об открытии нового дилерского центра читайте в материале «Ъ-СПб» «"Звезда Невы" восходит с новой маркой».

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