«Звезда Невы» начала продажи автомобилей Honda в Петербурге

ООО «Звезда Невы», ранее специализировавшееся на продажах автомобилей марки Mercedes-Benz, в среду, 21 июня, открыла на Витебском проспекте, 17 к.1 дилерский центр Honda площадью более 3000 кв. метров.

Как сообщили в пресс-службе компании, объем инвестиций в открытие центра составил 250 млн рублей, направленных на формирование товарного запаса автомобилей и комплектующих, оформление автосалона согласно стандартам марки, обучение персонала и закупку специнструмента для работ по техобслуживанию. Сервисная зона рассчитана на 12 постов и способна принимать до 40 автомобилей в день. Кроме того, в дилерской центре есть свой малярно-кузовной цех на 6 рабочих постов.

По словам заместителя гендиректора АО «Корпорация Автокапитал» (основной акционер «Звезды Невы») Алексея Пискова, в настоящее время складские запасы петербургского автосалона составляют 50 автомобилей, общие запасы «Корпорации Автокапитал» — 150 машин японской марки. В месяц дилерский центр планирует продавать в городе 15-20 автомобилей Honda, уточнил господин Писков.

В настоящее время в шоу-руме «Звезды Невы» представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Официальная гарантия на них составляет 3 года или 100 тыс. км.

Вячеслав Калашников

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