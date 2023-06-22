Сальдо опубликовал снимки поврежденного после удара ВСУ Чонгарского моста

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий удара по Чонгарскому мосту.
Фото: Владимир Сальдо / Telegram
«По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие»,— написал Владимир Сальдо в соцсетях.
Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, был нанесен ночью 22 июня. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сейчас взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. О возможности движения власти сообщат позже.
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