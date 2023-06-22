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Коммерсантъ FM
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СПБ Биржа стала оператором информационных систем по выпуску финансовых активов

Центробанк внес в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) СПБ Биржу. Информация о решении опубликована на сайте Банка России.

СПБ Биржа стала восьмой компанией в перечне операторов. Ранее в реестр были внесены площадки Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, а также компании Atomyze («Интеррос»), «Мастерчейн», «Лайтхаус».

ЦФА — инструмент на основе блокчейна. Позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки осуществляются через операторов обмена ЦФА. Закон о ЦФА вступил в силу с января 2021 года.

Почему на рынке скептически относятся к рынку ЦФА — в материале «Ъ» «Цифровые активы размножились по весне».

Леонид Уварчев

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