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Коммерсантъ FM
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Советник главы UEFA надеется на скорый допуск россиян к международным турнирам

Советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по национальным ассоциациям Йозеф Климент считает, что российским клубам и сборным скоро разрешат вернуться на международные турниры. Он отметил, что UEFA, «несмотря на сложную ситуацию», продолжал сотрудничать с Российским футбольным союзом.

«Если мы останемся вместе, мы победим. Сейчас мы сталкиваемся с жестким вызовом, но мы верим, что преодолеем все препятствия, что скоро мы сможем встречаться не только на уровне функционеров, но и на уровне игроков на матчах еврокубков и европейских турнирах для национальных сборных. Мы верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы»,— сказал господин Климент на конференции Российского футбольного союза (цитата по «РИА Новости»).

Советник главы UEFA заявил, что его организация хочет «наводить мосты между странами», а не разрушать их. Он верит, что будет приезжать в Россию на регулярной основе.

UEFA вместе с Международной федерацией футбола (FIFA) отстранил российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года на фоне ввода Россией войск на Украину. По итогам первого сезона без участия в соревнованиях РФ выпала из первой десятки в таблице коэффициентов UEFA.

О последствиях — в материале «Ъ» «России засчитали пропущенный сезон».

Леонид Уварчев

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