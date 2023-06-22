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Коммерсантъ FM
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Парламент Молдавии упразднил фракцию оппозиционной партии «Шор»

Парламент Молдавии большинством голосов утвердил упразднение фракции оппозиционной партии «Шор». Решение принято после того, как Конституционный суд признал партию антиконституционной.

Депутаты фракции продолжат работать в парламенте как независимые, сообщил после голосования спикер Игорь Гросу. Решение было поддержано правящей Партией действия и солидарности. Против выступали депутаты Блока коммунистов и социалистов. Депутаты от партии «Шор» были исключены из состава делегаций парламента в международных и двусторонних парламентских организациях, передает ТАСС.

Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства республики и признал деятельность оппозиционной партии «Шор» незаконной 19 июня. Защита партии уверена, что решение будет аннулировано Европейским судом по правам человека. В апреле глава партии «Шор» Илан Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об организации незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. Политик находится в Израиле. В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства, организованные партией «Шор».

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Леонид Уварчев

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