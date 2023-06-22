Песков считает очевидным разлад в коллективном Западе по поводу Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на Западе есть «разлад» по ситуации на Украине. По мнению представителя Кремля, очевидно, что на Киев продолжается давление, чтобы его армия «продолжала воевать».

«Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата,— это очевидно»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля так прокомментировал итоги заседания Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин. На заседании были представлены данные российских властей по потерям Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия пыталась наступать в течение 16 дней, но сейчас снизила активность и занимается перегруппировкой. Господин Путин, комментируя информацию о потерях Украины, заявил, что мобилизационный резерв не является безграничным. Данные о потерях Украины представлены не были.

Леонид Уварчев