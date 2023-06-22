Еврокомиссия представила проект финансовой помощи Украине до 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы финансовой поддержки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Общий объем финансовой помощи составляет €18 млрд.

«Сегодня мы направили Украине еще €1,5 млрд макрофинансовой помощи. Мы помогаем поддерживать на плаву инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу»,— говорится в сообщении главы ЕК в Twitter.

В заявлении на сайте Еврокомиссии отмечается, что вчера, 21 июня, члены ЕК обсудили возможность создания дополнительного фонда для восстановления украинской инфраструктуры. Предполагается, что за счет фонда финансовая поддержка Украины будет продлена до 2027 года. Поступления в фонд будут обеспечиваться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС; кредитов, привлеченных на рынках капитала; доходов от замороженных российских активов.

«Бюджетный дефицит Украины до 2027 года составит около €60 млрд. Ее потребности для быстрого восстановления оцениваются примерно в €50 млрд. Таким образом, до 2027 года непокрытыми остаются €110 млрд. Поэтому вчера я предложила государствам—членам ЕС покрыть 45% этих нужд,— это в общей сложности €50 млрд»,— уточнила она.

Внести официальное предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины Еврокомиссия планирует летом. Страны G7 пообещали сохранить блокировку российских активов до завершения конфликта в пользу Киева. Всего из-за санкций оказалось заморожено около $300 млрд российских резервов.

Восстановление Украины представители западных правительств и бизнеса обсуждали накануне, 21 июня, на международной конференции в Лондоне. В отличие от большинства мероприятий, сосредоточенных на военной помощи Киеву, на лондонской площадке речь шла преимущественно об инвестициях в реконструкцию страны. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный ей боевыми действиями, уже составляет $400–700 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лондон съехались реконструкторы».

Милена Костерева