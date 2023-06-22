В Екатеринбурге репетитора по английскому языку арестовали за приставания к девочке

В Екатеринбурге за приставания к девочке арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку, написала со ссылкой на свой источник «КП-Екатеринбург». По данным издания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). В СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

Сообщается, что мужчина был преподавателем в одном из городских колледжей, а также на добровольной основе помогал детским организациям. Репетитор был задержан в начале июня. По ходатайству следователя его заключили под стражу на два месяца.

Напомним, ранее стало известно о задержании 32-летнего учителя музыки из одного из свердловских поселков. Следователи считают, что он приставал к мальчикам с 2018 года. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. ч. 4, 5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более малолетних). Расследование под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

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