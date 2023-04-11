Baza: в Свердловской области задержали «серийного педофила», работавшего учителем музыки

В поселке в Свердловской области задержали 32-летнего учителя музыки Е. Полежаева, подозреваемого в серии эпизодов сексуального насилия над мальчиками, сообщает telegram-канал Baza. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По данным Baza, мужчина жил и работал в музыкальной школе. Следователи считают, что он приставал к детям с 2018 года. На данный момент установлены шесть жертв — дети от девяти до 12 лет. При это следствие считает, что эпизодов насилия может быть больше.

Следствие установило, что Полежаев также вел с мальчиками «интимную перепуску», а в одном случае «заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» информацию комментировать отказались.

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