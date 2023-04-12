Бастрыкин взял на контроль дело свердловского учителя музыки, подозреваемого в педофилии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дело в отношении жителя Свердловской области, подозреваемого в педофилии. Доклад должен будет представить и. о. руководителя регионального СУ СК Анатолий Надбитов.

«В СМИ сообщается о совершении жителем Свердловской области противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по ч.ч. 4, 5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более малолетних)»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании 32-летнего учителя музыки из одного из свердловских поселков. Следователи считают, что Е. Полежаевприставал к мальчикам с 2018 года. При этом, по данным изданий, он вел с ними интимную переписку, а в одном случае заставил детей заниматься сексом. Сейчас следствию известно о шести жертвах, однако эпизодов насилия может быть больше. Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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