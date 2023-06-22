Депутат Госдумы РФ сообщил о возбуждении дела о мошенничестве с покупкой элитного участка земли в Самаре

ГСУ ГУ МВД Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководства ООО «Хорс», совладельцем которого был сын экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова Иван Ефанов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Дело возбуждено по результатам инициированной мной прокурорской проверки. При рыночной стоимости от одного млрд руб. участки в природоохранной зоне на берегу Волги по соседству с резиденцией губернатора были выкуплены ООО "Хорс" у мэрии Самары всего за 14 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело касается покупки земельного участка на 1-й просеке в Октябрьском районе Самары. Участок площадью 3,8 га расположен рядом с резиденцией губернатора и Центральным парком. По данным Александра Хинштейна, земли вывели из государственной собственности по подложной схеме — через фиктивную аренду. Как писал ранее политик, вместо турбазы появились 12 недостроенных коттеджей, которые, несмотря на это, были введены в эксплуатацию. В 2018 году «Хорс» выкупил ценный участок земли, кадастровая стоимость которого предварительно была снижена.

В ГУМВД РФ по Самарской области ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении ООО «Хорс» не комментируют.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Одним из поводов проведенной проверки стала покупка председателем суда участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный, на котором уже якобы построено два дома. Помимо этого, представители органа судейского сообщества уточняли информацию о дорогих часах Breguet Александра Ефанова и об арендованном им у частной организации автомобиле Toyota Sequoia.

Георгий Портнов