Полномочия председателя Шестого кассационного суда досрочно прекращены

Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Одним из поводов проведенной проверки стала покупка председателем суда участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный, на котором уже якобы построено два дома. Помимо этого, представители органа судейского сообщества уточняли информацию о дорогих часах Breguet Александра Ефанова и об арендованном им у частной организации автомобиле Toyota Sequoia. По словам юристов, подобный случай создания комиссии ВККС являлся беспрецедентным.

Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура проверили также обстоятельства приобретения ООО «Хорс», совладельцем которого был сын председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова Иван Ефанов, земельного участка на 1-й просеке в Октябрьском районе Самары. Участок площадью 3,8 га расположен в живописном месте рядом с резиденцией губернатора и Центральным парком. По данным Александра Хинштейна, земли вывели из государственной собственности по подложной схеме — через фиктивную аренду. Как писал ранее политик, вместо турбазы появились 12 недостроенных коттеджей, которые, несмотря на это, были введены в эксплуатацию. В 2018 году «Хорс» выкупил ценный участок земли, кадастровая стоимость которого предварительно была снижена.

Несмотря на скандал с проверками, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина региона «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

Андрей Сазонов