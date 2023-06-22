Главный синоптик Петербурга предупредил о ливнях и грозах в четверг

Во второй половине дня четверга, 22 июня, петербуржцев и гостей города ожидает долгожданный дождь. Развитие дождевых облаков над регионом уже начинается, и уже с обеда они могут начаться. Также местами возможны грозы, сообщил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Время прохождение атмосферного фронта через город не меняется, это вечер и начало предстоящей ночи. Так что все основные природные явления — ливни, грозы и град, а также усиление ветра при грозах до 15-20 м/с будут в эти сроки»,— написал специалист в своем Telegram-канале.

При этом главный синоптик Петербурга отметил, что «все очень локально». «В одном месте не только области, но и города может залить дождем, в другом и осадков не будет. Аналогично с грозами и градом, все очень локально. В одном месте не только области, но и города может «залить» дождем, в другом и осадков не будет. Аналогично с грозами и градом»,— подчеркнул он.

Напомним, ранее господин Колесов предупредил о тридцатиградусной жаре в Петербурге в четверг. Кроме этого, он отмечал, что вторая декада июня в городе прошла без дождей впервые за 37 лет.

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