Главный синоптик Петербурга предупредил о тридцатиградусной жаре

В четверг, 22 июня, в температура воздуха в Санкт-Петербурге может перешагнуть 30-градусную отметку. Об этом в среду предупредил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

«Сегодня в городе сухо и +25…+27 гр., ну а завтра в Санкт-Петербург собираются прийти первые +30 гр. и долгожданные дожди»,— сообщил главный синоптик города в своем Telegram-канале.

Подробный прогноз погоды господин Колесов пообещал предоставить чуть позднее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор лишь со второй попытки нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи. Такими ведомство признало пляжи на Безымянном озере в Красносельском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе города.

Также стало известно, что из-за сухой и жаркой погоды в Ленинградской области полностью запретили посещение лесов.

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