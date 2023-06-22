Тюменец, осужденный за неуплату алиментов, отправился добровольцем на СВО

Житель Тюменской области 39-летний Алексей Сафаров, приговоренный к шести месяцам лишения свободы условно за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ), отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО). В связи с этим суд прекратил производство о замене наказания осужденному, систематически нарушавшему требования, возложенные приговором. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Приговор Алексею Сафарову вынес Исетский районный суд 29 июля 2022 года. Помимо лишения свободы условно он был приговорен к одному году испытательного срока. В этот период он, по данным ГУФСИН, нарушал требования суда, поэтому ведомство обратилось в суд с представлением об отмене условного осуждения.

Однако в ходе рассмотрения материала стало известно, что тюменец заключил контракт о прохождении военной службы и направился в зону СВО. После этого представление было отозвано.

Ранее Госдума приняла закон о возможности граждан с судимостью в период военного положения заключать контракты с Минобороны. В Совете Федерации одобрили не только этот закон, но и тот, который освобождает от уголовной ответственности контрактников и мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

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