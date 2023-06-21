Совет федерации одобрил закон о службе по контракту для осужденных и ограниченно годных

Совет федерации одобрил закон, согласно которому ограниченно годные к службе граждане и граждане с судимостью смогут заключать контракты с Минобороны. Также сенаторы поддержали закон, освобождающий от уголовной ответственности контрактников и мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

В тексте законодательной инициативы указано, что в России было «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». К таким гражданам относятся и имеющие судимость.

В связи с этим, как полагают авторы закона, необходимо внести соответствующие поправки в другой документ — закон «О воинской обязанности и военной службе». При этом заключать контракты с судимыми и ограниченно годными Министерство обороны сможет только «в период мобилизации и в военное время».

Также принятый сенаторами закон предусматривает предельный возраст для службы по контракту. Для имеющих звание высшего офицера (до генерал-полковника, адмирала включительно) — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Инициативу внесли в Госдуму 31 мая депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Александр Кислов