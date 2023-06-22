Посол Антонов считает, что за восстановление Украины должны заплатить США

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена, что России придется заплатить за восстановление Украины. По мнению российского дипломата, ответственность за происходящее на Украине «в полной мере» несут США. Поэтому, считает посол, оплачивать восстановление страны должен именно Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Антонов считает российско-украинский конфликт следствием усилий США по «созданию очага напряженности» у границ РФ. По его мнению, кризис был спровоцирован США еще в 2014 году, но теперь страна занимается «разжиганием противостояния».

«Накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы. Это означает, что администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты. Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей?» — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Господин Блинкен выступил с заявлением насчет восстановления Украины накануне, 21 июня, на конференции в Лондоне, которая была посвящена этой теме. Он отметил, что, хотя западные страны «и инвестируют в восстановление Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе», они также «должны построить украинскую армию, которая будет достаточно сильной для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости».

Подробнее о конференции — в материале «Ъ» «В Лондон съехались реконструкторы».

Леонид Уварчев